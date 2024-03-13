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Osman Yıldırımkaya kimdir? CHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Osman Yıldırımkaya kaç yaşında, nereli?

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Osman Yıldırımkaya kimdir? CHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Osman Yıldırımkaya kaç yaşında, nereli? CHP'nin Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı olan Osman Yıldırımkaya'nın hayatı hakkında merak edilenler araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan adayı ise Osman Yıldırımkaya. Osman Yıldırımkaya kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

OSMAN YILDIRIMKAYA KİMDİR?

Osman Yıldırımkaya, 30 Eylül 1960 tarihinde Isparta'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Isparta'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimini de aynı şehirde aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır. İş hayatına Jantsa A.Ş.'de Personel Müdürü olarak başlayan Yıldırımkaya, 1980-1999 yılları arasında bu görevde bulundu. Aynı şirkette 1994-2001 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptı. Siyasi kariyerine 1991 yılında başlayan Yıldırımkaya, 1999-2009 yılları arasında Atça Belediye Başkanlığı görevini iki dönem boyunca sürdürdü. Bu süre zarfında yaklaşık 35 yıllık çalışma hayatında konut kooperatifleri ve Atça Spor Kulübü'nde başkanlık yaptı. Daha sonra CHP'de aktif siyasetine devam eden Osman Yıldırımkaya, 30 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sultanhisar Belediye Başkanlığı görevini kazandı ve halen bu görevi sürdürmektedir. Ayrıca Akçay Sağ Sahil Sulama Birliği'nde encümen üyeliği ve 3 yıl başkanlık yapmıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Osman Yıldırımkaya Sultanhisar Aydın Gündem Haberler

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