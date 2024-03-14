Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli?
Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli? Osman Belli, AK Parti'nin Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Belli'nin kişisel bilgileri ve politik geçmişi hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Osman Belli'nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oluyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli oldu. Peki, Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli?
OSMAN BELLİ KİMDİR?
- Osman Belli, 1964 yılında Erzurum'un Köprüköy ilçesinde doğmuştur. Köprüköy Belediye Başkanı görevini yürütmektedir.
- Evli ve beş çocuk babasıdır.
- Osman Belli, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.