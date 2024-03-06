Osman Arslan kimdir? AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Osman Arslan kimdir? AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan nereli? Detaylar haberimizdedir…

OSMAN ARSLAN KİMDİR?

Dr. Osman Arslan, AK Parti'nin önceki dönem milletvekili adaylarından biridir ve uzun yıllar Kırşehir'de doktorluk mesleğini icra etmiştir. Kırşehir halkı tarafından sağlık sektöründeki hizmetleriyle tanınan bir isimdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 seçimlerinde Kırşehir'den 2. sıradan milletvekili adayı olarak belirlenmiş ve bu süre zarfında AK Parti bünyesinde aktif görevler üstlenmiştir.