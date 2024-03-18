Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli?
Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Konya-Taşkent Belediye Başkan adayı olan Osman Arı hakkında merak edilenler gündemde. Arı'nın yaşamı, kariyeri ve politik geçmişi hakkında detaylar araştırılıyor. Arı'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler de merak konusu olmaya devam ediyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı oldu. Peki, Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli?
OSMAN ARI KİMDİR?
- 1974 yılında Çetmi Kasabasında doğdu.
- İlk okulu Çetmi de orta ve lise tahsilimi Taşkent İmam Hatip Lisesinde tamamladı.
- 1997 yılında Devlet Memurluğu sınavını kazanarak Çetmi Belediye Başkanlığınca Belediye muhasipliğine atandı.
- 2004 – 2014 yılları arasında 10 yıl AK Parti'den Çetmi'de Belediye Başkanlığı yaptı.
- 30 mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde yine AK Parti'den Taşkent belediye Başkanlığına seçildi.
- Halen Taşkent Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor evli ve dört çocuk babasıdır.
- Partinin açmış olduğu siyaset akademisini bitirdi.
- Kamu Yönetimi İktisat Fakültesinde açıktan öğrenim görmektedir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.