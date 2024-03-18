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Osman Anıl Acurman kimdir? CHP Kocaeli Başiskele Belediye Başkan Adayı Osman Anıl Acurman kaç yaşında, nereli?

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Osman Anıl Acurman kimdir? CHP Kocaeli Başiskele Belediye Başkan Adayı Osman Anıl Acurman kaç yaşında, nereli? Osman Anıl Acurman, CHP'nin Kocaeli Başiskele Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Acurman'ın yaşamı, kariyeri ve politik geçmişi hakkında detaylar merak konusu oldu. Acurman'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler de gündemde.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kocaeli Başiskele Belediye Başkan adayı ise Osman Anıl Acurman. Osman Anıl Acurman nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

OSMAN ANIL ACURMAN KİMDİR?

Osman Anıl Acurman, 1987 yılında İzmit'te doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi'nde Ceza Usul Dersi vermektedir.

Siyasi olarak, geçmişte CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, CHP Başiskele İlçe Başkan Yardımcılığı, CHP İl Hukuk Komisyonu üyeliği ve CHP İzmit İlçe Seçim Kurulu üyeliği gibi görevleri üstlenmiştir. Ayrıca avukat olan Acurman, evlidir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Osman Anıl Acurman Kocaeli Gündem Yaşam Politika Haberler

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