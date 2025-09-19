Oryantal Asena ile Hasan Dere boşandı mı? Asena'dan ilk paylaşım!

Türkiye'nin en popüler oryantal dansçılarından biri olan Asena, sahne hayatının ardından özel yaşamıyla da sıkça gündeme geliyor. Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, 2017 yılında uzun süren birliktelik sonrası futbolcu Hasan Dere ile dünyaevine girmişti. Ancak son dönemde, ikilinin evlilikleriyle ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı. Peki, Oryantal Asena ile Hasan Dere boşandı mı? İşte Asena'nın özel hayatına dair tüm detaylar...

ORYANTAL ASENA İLE HASAN DERE BOŞANDI MI?

Asena ve Hasan Dere'nin evliliği, magazin gündeminde uzun süre konuşuldu. 2017 yılında gerçekleşen evlilik sonrası çift, hayatlarını Almanya'da sürdürdü ve gözlerden uzak bir yaşam tercih etti. Ancak son aylarda gelen iddialar, çiftin ilişkilerinin resmi olarak sona erdiğine işaret ediyor.

Popüler televizyon programı "Gel Konuşalım"da yapılan açıklamalara göre, Asena ve Hasan Dere'nin evliliği resmen sona erdi. Programda dile getirilen bilgilere göre, çiftin boşanmasının arkasında ihanet iddiaları yer alıyor. Bu haber, hayranlarını üzdü ve uzun süre birlikte olan çiftin ayrılık haberi sosyal medyada geniş yankı buldu.

ORYANTAL ASENA İLE HASAN DERE NEDEN BOŞANDI?

Boşanmanın sebebi hakkında birçok spekülasyon ve iddia ortaya atıldı. Güvenilir kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, çiftin ayrılık nedeni olarak ihanet gösteriliyor. Bu durum, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren çiftin ilişkisini zedeleyen en büyük faktör olarak ön plana çıktı.

Asena, oryantal dans kariyerini bırakmasının ardından kişisel hayatına daha fazla odaklanmıştı. Ancak evliliğin bitişine neden olan bu ihanet iddiaları, çiftin arasındaki güven bağını koparmış görünüyor. Ayrıca, ünlü ismin eşinden herhangi bir maddi talepte bulunmadığı da açıklanan bilgiler arasında.