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ORUÇ NİYETİ NASIL EDİLİR? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet ederken ne denir?

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ORUÇ NİYETİ NASIL EDİLİR? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet ederken ne denir? Oruç ibadeti, niyet etmekle başlar ve bu ibadetin kabul olması için niyetin önemi büyüktür. Niyet etmeden oruç tutulup tutulamayacağı ve niyet ederken ne denildiği, oruç tutanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

11 ayın sultanı Ramazan başladı. Müslüman alemi 11 Mart itibarıyla oruçların tutmaya başladı. Oruç tutarken en merak edilen konulardan birisi ise niyet etmek. Sahurun ardından ertesi gün orucuna niyetlenmek internette araştırılıyor. Oruç niyetinin nasıl yapılacağı. Oruç tutmak için nasıl niyet edileceği merak konusu. ORUÇ NİYETİ NASIL EDİLİR? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet ederken ne denir? İşte tüm ayrıntılar...

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Orucun sahih olması için niyet etmek şarttır; kalben niyet yeterli olsa da niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Sahura kalkmak da niyet olarak kabul edilir. Ramazan orucu ile adanan oruçlar veya nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi arasındaki süredir. Ancak imsaktan sonra niyet etmek için bu süre içinde herhangi bir şey yenilmemiş ya da içilmemiş olmalı, oruca aykırı bir iş yapılmamış olmalıdır. Aksi takdirde, gündüz niyet etmek geçerli olmaz.

ORUÇ NİYETİ NASIL EDİLİR? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet ederken ne denir?

ORUÇ NİYETİ NASIL EDİLİR?

Oruç için niyet, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet etmekle yeterlidir. Ancak daha faziletli olanı, geceden niyet edilip "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde belirlemektir. Her gün için ayrı niyet etmek gerekmektedir. Kaza, keffaret ve zamana bağlı olmayan adanan oruçlar için ise niyet, gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar yapılmalıdır. Bu tür oruçlar için niyet ederken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmelidir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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