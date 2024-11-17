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Ormana köyün nerede, hangi ile bağlı? Ormana köyü resimleri!

Ormana köyün nerede, hangi ile bağlı? Ormana köyü resimleri!
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Antalya'nın İbradı ilçesinde, Toroslar'ın zirvesinde yer alan Ormana Köyü, 2024 yılı için Dünya Turizm Örgütü tarafından "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi. Nüfusu 600 kişi olan bu köy, güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Ormana köyün nerede, hangi ile bağlı? İşte, Ormana köyü resimleri!

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesindeki Ormana köyünün, "en iyi turizm köyü" seçilmesinin Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, "Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana'nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu" ifadesini kullandı. Ormana köyün nerede, hangi ile bağlı? Ormana köyü resimleri!

ORMANA EN İYİ TURİZM KÖYÜ EÇİLDİĞİ

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ormana'nın "en iyi turizm köyü" seçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti; "Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı'nda, 2024 yılı değerlendirmelerinde Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana köyü 'en iyi turizm köyü' unvanını kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

Ormana köyün nerede, hangi ile bağlı? Ormana köyü resimleri!

Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana'nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu. Ayrıca Karabük-Yörük köyümüz, aynı programın İyileştirme Programına dahil edildi. Antalya-Ormana'nın bu başarı hikayesi küresel tanınırlık kazanması için yeni bir fırsat yaratacak. Hayırlı olsun."

Ormana köyün nerede, hangi ile bağlı? Ormana köyü resimleri!

ORMANA KÖYÜN NEREDE?

Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı 2024 yılı değerlendirmelerinde 'En İyi Turizm Köyü' unvanını kazanarak ülkemizi gururlandı Ormana Köyü, Antalya'nın 166 km doğusundaki İbradı ilçesi sınırları içinde yer almaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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