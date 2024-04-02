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Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, nerede çekildi?

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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu ile merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler? Organize İşler Sazan Sarmalı nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.
Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER 2 OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan – Asım Noyan

Kıvanç Tatlıtuğ – Saruhan

Ezgi Mola – Lerzan

Rıza Kocaoğlu – Arıza Rıza

Bensu Soral – Nazlı Noyan

Okan Çabalar – Taklacı Ziya

Güven Kıraç – İhsan

Ahmet Mümtaz Taylan – Kerami

Safa Sarı – Kunduz

Atakan Çelik - Bahadır

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleşti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kıvanç Tatlıtuğ Yılmaz Erdoğan bensu soral Ezgi Mola Haberler

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