Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu ile merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler? Organize İşler Sazan Sarmalı nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU
Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.
Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.
ORGANİZE İŞLER 2 OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan – Asım Noyan
Kıvanç Tatlıtuğ – Saruhan
Ezgi Mola – Lerzan
Rıza Kocaoğlu – Arıza Rıza
Bensu Soral – Nazlı Noyan
Okan Çabalar – Taklacı Ziya
Güven Kıraç – İhsan
Ahmet Mümtaz Taylan – Kerami
Safa Sarı – Kunduz
Atakan Çelik - Bahadır
ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimler Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleşti.