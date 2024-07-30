Organize İşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Organize İşler filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Organize İşler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Organize İşler filmini izleyecek olanların merak ettiği Organize İşler konusu nedir, Organize İşler oyuncuları kimler ve Organize İşler özeti gibi konuları inceliyoruz.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film için ortalama olarak 150 kişi çalışmıştır. Çekimler 7,5 hafta sürmüş ve 26 farklı mekânda çekilmiştir. Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev 1500 m² büyüklüğünde bir otopark iken Yaşar Kartoğlu önderliğindeki ekip tarafından 250 m²lik bir eve dönüştürülmüştür. Bu işlem için 18 ton çelik kullanılmış ve filmden sonra sökülerek eski hâline getirilmiştir. Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekânlar Saklıköy Country Club'ta çekildi. Tabut sahnesinde ise İzmir Ege Mahallesi kullanılmıştır. Ve ilk olarak Gece uçuşu bir film için kullanılmıştır. İlk kez 1:2,35 sinemaskop gösterim formatı uygulandı. Filmde yaklaşık olarak 170 kişi rol almıştır. Bu kişilerin 70 kadarı profesyoneldir.

Oyuncular

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Tolga Çevik (Süpermen Samet)

Demet Akbağ (Nuran Ocak)

Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

Özgü Namal (Umut Ocak)

Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

Öner Erkan (Silvio)

Ebru Akel (Nilüfer)

Başak Köklükaya (Nergis)

Berfin Erdoğan (Nazlı)

Salih Kalyon (Cemil)

Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)

Neslihan Yeldan (Lalezar)

Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)

Ayberk Atilla (Köylü)

Bican Günalan (İbrahim)

Osman Gidişoğlu (Ercüment)

Şener Kökkaya (Altındiş İzzet)

Nuri Gökaşan (Savcı)

Osman Wöber (Komiser)

İclal Aydın (Hilal)

Sinan Bengier (Melih Abi)

Berrak Tüzünataç (Ebru)

Ferhat Yılmaz (Sami)

Caner Alkaya (Arif)

Celal Tak (Semih)

Deniz Özerman (Okuldaki Veli)

Ersin Korkut (Ersin)

Erdem Baş (Hayri)

Hande Dane (Suna)

Ezgi Mola (Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Rıza)

Sarp Apak (Kemal)

Cem Aksakal (Cem)

Aydan Taş (Aydan)

Enginay Gültekin (Hayri'nin Sevgilisi)

Derya Artemel (Kemal'in Sevgilisi)

Gülhan Tekin (Elmas)

Melike Güner (Yosun)

Özgür Tanık (Şeniz)

Cahit Taş (Tiger)

Nusret Karakuş (Nusret)

Fevzi Müftüoğlu (Tetikçi Fevzi)

Vural Çelik (Kumarhane Müdürü)

Suzan Kardeş (Mefrika Hanım)

Cemile Çam (Bebek Bakıcısı)

Erhan Gölbey (Sadık)

Mustafa Canıvar (Mustafa)

Deniz Özmen (Kutluhan)

Kadir Kandemir (Atakan)

Şenol Bali (Asım Noyan 15 Yaş)

Şevket Süha Tezel (Deli Cengiz)

Önder Açıkbaş

Murat Yıldırım (Tabutçu)

Timur Acar (Acar)

Onur Buldu (Tabutçu)

Umut Kurt (Tabutçu)

Batuhan Or

Onuryay Evrentan (Trafik Polisi)

Neşe Sayles (Kasiyer)

Bülent Emrah Parlak (Kitapçı)

Meral Yetil (Çantası Çalınan Kadın)

Sinem Güven (Dansöz)

Uğur Bilgin (Nazlı'nın Koruması)

Metin Keçeci (Kertenkele)

Kadir Akmaca (Fasıl Grubu)

Cem Arslan (Radyo Programcıları)

Gürhan Ateş

Sinan Kılıç

Şahin Yaylı

Ayhan Güngör

Nihat Sırdar

Türkan Avcı