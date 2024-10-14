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Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu, özeti ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmini izleyecek olanların merak ettiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları kimler ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, İstanbul'un Kadıköy-Moda, İstiklal Caddesi, Galata Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı ve Karaköy semtlerinde çekilerek 8 haftada tamamlandı.11 Tem 2024

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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