Ordu belediye başkanı hangi partiden? Ordu belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir?

Ordu belediye başkanı hangi partiden? Sorusu, yerel seçimleri yaklaşması ile birlikte seçmenler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. 31 Mart 2019 Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayları; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Mehmet Hilmi Güler, Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa Adıgüzel oldu. Peki, Ordu belediye başkanı hangi partiden? Ordu belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir?

ORDU BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, AK Parti'den Mehmet Hilmi Güler %56,93 oy oranıyla 270.360 oy alarak birinci oldu. Dolayısıyla, bu verilere göre Ordu Belediye Başkanı AK Parti'den Mehmet Hilmi Güler'dir. Seçim sonuçlarına göre, Saadet Partisi'nden İdris Naim Şahin %26,14 oy oranıyla 124.117 oy alırken, CHP'den Mustafa Adıgüzel %15,47 oy oranıyla 73.481 oy elde etmiştir.