Christopher Nolan'ın yeni filmi olarak heyecanla beklenen Oppenheimer ne zaman çıkacak? Merak ediliyor ve izleyiciler tarafından internet üzerinde merakla araştırılıyor. Peki, Oppenheimer ne zaman çıkacak? Oppenheimer filmi ne zaman vizyona girecek? Oppenheimer filmi vizyon tarihi açıklandı mı?

Oppenheimer ne zaman çıkacak? Sorusu, filmin gündeme gelmesi ile birlikte film hakkında en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer aldı. Sosyal medya üzerinde Barbie filmi ile birlikte aynı zamanda çıkacak olması tartışma konusu olan filmin vizyon tarihine ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, Oppenheimer ne zaman çıkacak? Oppenheimer filmi ne zaman vizyona girecek? Oppenheimer filmi vizyon tarihi açıklandı mı?

OPPENHEİMER NE ZAMAN ÇIKACAK?

100 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen Oppenheimer, 21 Temmuz 2023 tarihinde bütün dünya ile aynı günde vizyona girecek. Film, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını ele alıyor. Filmde yer almakta olan oyunculardan bazıları ise Cillian Murphy, Emily Blunt, Gary Oldman, Matt Damon, Robert Downey Jr. Oluyor.

OPPENHEİMER KONUSU NEDİR?

Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in 2005 tarihli "American Prometheus: J. Robert Oppenheimer'ın Zaferi ve Trajedisi" adlı kitabına dayanıyor. Film, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve Oppenheimer'ın parlak bir bilim insanından atom bombasının geliştirilmesini yöneten biri haline gelişini takip ediyor. Film, atom bombasının ahlaki ve etik sonuçlarını keşfedecek bir "tarihi gerilim" olarak nitelendiriliyor. "Oppenheimer", tartışmalı bir film olacak olsa da, 2023'ün en çok beklenen filmlerinden biri. Nolan, usta bir yönetmen ve düşündürücü ve eğlenceli bir film sunacağına şüphe yok.