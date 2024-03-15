Önder Tanır kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Kestel Belediye Başkan adayı Önder Tanır kaç yaşında, nereli?
Önder Tanır kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Kestel Belediye Başkan adayı Önder Tanır kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Kestel Belediye Başkan adayı olan Önder Tanır hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Önder Tanır'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Önder Tanır kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Kestel Belediye Başkan adayı Önder Tanır kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ÖNDER TANIR KİMDİR?
Önder Tanır, Yeniden Refah Partisi Bursa- Kestel Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Kestel Belediye Başkan adayı Önder Tanır mimardır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.