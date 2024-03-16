Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli?
Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Kocasinan Belediye Başkan adayı olan Önder Narin hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Önder Narin'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ÖNDER NARİN KİMDİR?
Önder Narin, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin esnaftır ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.