İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Önder Lapanta kimdir? İYİ Parti Balıkesir İvrindi Belediye Başkan adayı Önder Lapanta kimdir?

İYİ PARTİ BALIKESİR İVRİNDİ ADAYI KİM?

İYİ Parti İvrindi Belediye Başkan Adayı Önder Lapanta oldu.

ÖNDER LAPANTA KİMDİR?

1959 senesinde Balıkesir'de dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı.

1982 yılında Kara Harp Okulundan, 1983 yılında Piyade Okulundan ve 1984 yılında Jandarma Subay Okulundan mezun oldu.

1984-1990 yılları arasında; Kırkağaç 6'ncı J.Er Eğt.A.K.lığı 3'üncü Tb. 9'uncu Bl.K.lığı, Ağrı 21'inci J. Snr.Tb.K.lığı 1'inci Bl.K. lığı, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1992 yılında Kara Harp Akademisini, 1996 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirmiştir. 1992-1999 yılları arasında; Jandarma Genel Komutanlığı Per.Bşk.lığı Mesleki Gelişim Şube Proje Sb.lığı, İsth.Bşk.lığı Proje Sb.lığı ve Pl.Şb.Md.lüğü, Diyarbakır J.Asyş.K.lığı İKK Ş.Pl. Sb.lığı ve Şb.Md.lüğü, 21'inci J.Snr.Tüm.K.lığı İsth.ve İKK Ş.Md.lüğü görevlerinde bulundu.

1999-2002 yılları arasında; Bursa J.Blg.K.lığı Kur.Bşk.lığı, 2002-2004 yılları arasında İstihbarat Başkanlığı Pl.Koor.ve Güv.D.Bşk.lığı ve İsth. D.Bşk.lığı görevlerini icra etti. Bu görevleri esnasında (6) ay süre ile Gürcistan İç Kuv.Dnş.Eğt.Grp.K.lığı yapmıştır. 2004-2006 yılları arasında Diyarbakır İl J.K., 2006-2007 yıllarında Hrk.Bşk.lığı Asayış D.Bşk. olarak görev yaptı.

2007 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiş olup, 2007-2008 yılları arasında Dent.ve Değ. Bşk.Yrd., 2008-2011 yılları arasında Adana Jandarma Bölge Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2011 yılında Tümgeneralliğe terfi ederek, 2011-2014 yılları arasında Jandarma Okullar Komutanlığı, 2014-2016 yılları arasında Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı görevlerini yürüttü.

İçişleri Bakanlığının 02 Ağustos 2016 tarihli, 2016/517 Karar sayısı ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atanan Korgeneral Ali Lapanta, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

2017 senesinde Meral Akşener'in yeni partisi İyi Parti'nin kurucu üyelerinden birisi oldu.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.