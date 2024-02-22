Ömer Selim Alan kimdir? AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı kim?
Ömer Selim Alan kimdir? AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Zonguldak Belediye Başkan adayının Ömer Selim Alan olduğunu duyurdu.
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Zonguldak Belediye Başkan adayının Ömer Selim Alan olduğunu açıkladı. Ömer Selim Alan kimdir? AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı kim?
ÖMER SELİM ALAN KİMDİR?
- Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Zonguldak Belediye Başkan adayının Ömer Selim Alan olduğunu açıkladı.
- 1979 yılında Zonguldak'ta doğdu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.
- 2006 2008 yılları arasında TED Zonguldak Şube Başkanlığı görevini sürdürdü. Aynı zamanda Türk Tabipler Birliği Üyeliği ve Türk Hokey Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.
- Siyasi hayatına 2012 yılında AK Parti Zonguldak İl Yönetimine girerek adım atan Dr. Ömer Selim Alan, 6 yıl boyunca AK Parti Zonguldak Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
- 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Zonguldak Belediye Başkanı seçildi.
- İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.