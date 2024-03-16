Ömer Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Erdemli Belediye Başkan adayı Ömer Şahin kaç yaşında, nereli?
Ömer Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin- Erdemli Belediye Başkan adayı Ömer Şahin kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Mersin -Erdemli Belediye Başkan adayı olan Ömer Şahin hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ömer Şahin'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ömer Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Erdemli Belediye Başkan adayı Ömer Şahin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ÖMER ŞAHİN KİMDİR?
Ömer Şahin, Yeniden Refah Partisi Mersin - Erdemli Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Mersin - Erdemli Belediye Başkan adayı Ömer Şahin emekli öğretmendir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.