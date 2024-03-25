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Ömer Kerkez kimdir? Yargıtay Başkan adayı Ömer Kerkez kaç yaşında, nereli?

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Mehmet Akarca Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Peki, Ömer Kerkez kimdir? Yargıtay Başkan adayı Ömer Kerkez kaç yaşında, nereli?

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

  • 1966'da yılında Antakya'da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.
  • Ömer Kerkez mezuniyetin ardından Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı.
  • Kerkez, 2017'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.
  • Yargıtay 3. Hukuk Dairesi başkanlığı için yapılan seçimde, Yargıtay üyesi Ömer Kerkez, dairenin yeni başkanı oldu.

YARGITAY'DA YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

HANGİ ADAY ÖNDE?

Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere 3. tur oylamasıyla devam edilecek.

  • 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 94
  • Yargıtay Başkanı Akarca: 82
  • 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 74
  • Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 46
  • 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 36
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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