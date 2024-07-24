Üye Girişi
Haberler

Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde terör örgütüne ağır darbeler indiren MİT'ten bir nokta operasyon daha geldi. Irak'ın kuzeyine çıkarma yapan Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü?

ÖMER FIRAT KİMDİR?

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak Süleymaniye'de terör örgütü PKK/KCK'lı Süleymaniye sözde sorumlusu Andok Tolhildan kod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod Hidayet Resuli'yi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK/KCK mensupları, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildi. Ancak, Süleymaniye'de de MİT'ten kaçamadı.

MİT, Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildankod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayilkod Hidayet Resuli'nin faaliyetlerini uzun süre takip etti. MİT, örgüt mensuplarının attığı her adım titizlikle izledi. MİT, operasyon için en uygun zamanı bekledi. Şartların oluşması ile operasyon için düğmeye basıldı. Örgüt mensupları ve kullandıkları noktalar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, Süleymaniye'de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda moral kaybı yaşadığını belirtti. PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.

Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü?

Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Millî İstihbarat Teşkilatı Ömer Fırat Operasyon Irak PKK PKK Güvenlik 3.Sayfa Gündem Politika Dünya Haberler

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü

MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü

 Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti

Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti

Bakmadan Geçme

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli? Başakşehir - La Fiorita maçı izle! Başakşehir - La Fiorita maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - La Fiorita maçı şifresiz izleme linki EGM ATAMA SONUÇLARI 2024 ll EGM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM atama sonuçları açıklandı mı? 24 TEMMUZ TRAFİK DURUMU | İstanbul'da trafik var mı? Karayolları yol durumunu nasıl öğrenebilirim? Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası! Kazada yaralanan oldu mu? Trafik durdu mu, ne oldu? 24 TEMMUZ HAVA DURUMU || Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde hava nasıl olacak? #127777
İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı

İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title