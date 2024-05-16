Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı kaç yaşında, nereli? Ömer Cenker Ilıcalı hayatı ve biyografisi!

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ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR?

Ömer Cenker Ilıcalı, 1967 yılında Erzurum'da doğdu ve şu an 54 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1993 yılında mezun oldu ve 1998 yılında aynı üniversiteden uzmanlık derecesini aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Albert Nemeth Lazer Merkezi'nde çalıştı. İleri düzeyde İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir. Halihazırda özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev yapmaktadır.