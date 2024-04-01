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Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 50. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?

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Ömer 50. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisi canlı izle! Star TV Ömer 50. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?

ÖMER DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

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ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer ve Gamze yaşadıkları hüzünlü vedanın ağırlığı ve keyifsizliği altındadır. Nurhayat ile açıklanması zor bir durumdayken Çiçek'i karşısında bulan Reşat, ondan hiç tahmin edemeyeceği bir yaklaşım görür. Samet'in tedavi olmasını isteyen Reşat, sonunda onu ikna etmeyi başarır.

Ayrılık kararında ısrarcı olmasının nedenini merak eden Reşat, Gamze'den onu şaşırtan ve etkileyen bir gerekçe duyar. Zor bir dönemden geçen Ömer'e elinden geldiğince destek olmaya çalışan Reşat, evliliğe küsmemesini ve çocuk sahibi olmasını öğütleyerek, oğluna uygun birini bulması için Safiye'ye haber yollar.

Nisa'yı kendisine yeniden aşık etmek isteyen Hakan, kendince bazı planlar yapar, Rahmi ve Fatma'nın yakınlığı ise yeni bir kriz yaratır. Ayrılık kararı alsalar da birbirinden kopamayan Ömer ile Gamze arasındaki çekişmeler devam ederken Gamze, onu derinden sarsan bir gelişmenin haberini alır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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