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Ömer Bulut kimdir? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut kaç yaşında ve nereli?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Ömer Bulut kimdir?

Ömer Bulut kimdir? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ömer Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÖMER BULUT KİMDİR?

1968 yılında Trabzon'da doğdu.Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak görev aldı. Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ), 2005-2006 yılları arasında Uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında Daire Başkanlığı yapan Bulut, Temmuz 2011 - Aralık 2018 tarihleri arasında Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2018 yılının Aralık ayından itibaren,T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda, Başkanlık görevini vekâleten yürüten Ömer Bulut,31 Mart 2019 tarihinde TOKİ Başkanlık görevine asaleten atanmıştır.

Ömer Bulut, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ömer Bulut Gündem Yaşam Politika Haberler

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