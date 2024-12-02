Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı?

Eski Devlet Bakanı ve beş dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Barutçu için 4 Aralık tarihinde TBMM'de tören düzenlenecek. Barutçu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı?

ÖMER BARUTÇU KİMDİR?

Partisi : Adalet Partisi; Doğru Yol Partisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Zonguldak Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı ve 53.-54. Dönem Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinin kalkınması adına birçok çalışma gerçekleştiren Barutçu, uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele veriyordu.

53. ve 54. hükûmette Ulaştırma Bakanıydı. 49. hükûmette GAP'tan Sorumlu Devlet Bakanı, 51. hükûmette Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve 52. hükûmette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanıydı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybetmiştir.