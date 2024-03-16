Ömer Ali Bilgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Gülnar Belediye Başkan adayı Ömer Ali Bilgin kaç yaşında, nereli?
Ömer Ali Bilgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin- Gülnar Belediye Başkan adayı Ömer Ali Bilgin kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Mersin -Gülnar Belediye Başkan adayı olan Ömer Ali Bilgin hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ömer Ali Bilgin'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ömer Ali Bilgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Gülnar Belediye Başkan adayı Ömer Ali Bilgin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ÖMER ALİ BİLGİN KİMDİR?
Ömer Ali Bilgin, Yeniden Refah Partisi Mersin - Gülnar Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Mersin - Gülnar Belediye Başkan adayı Ömer Ali Bilgin üniversite mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.