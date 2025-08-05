Ömer Abdullah Karagözoğlu kimdir? Ömer Abdullah Karagözoğlu kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde kritik görevlerde bulunan Ömer Abdullah Karagözoğlu, BTK Başkanı olarak yürüttüğü çalışmalarla öne çıkıyor. Özellikle sosyal medya düzenlemeleri, 5G dönüşümü ve siber güvenlik alanlarındaki etkili duruşu, kamuoyunun dikkatini çekiyor. Peki, "Ömer Abdullah Karagözoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte detaylar…

ÖMER ABDULLAH KARAGÖZOĞLU KİMDİR?

2002 ve 2004 yılları arasında İSKİ'de yazılım mühendisi olarak görev yapan Karagözoğlu, 2004'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden ve teknoloji üreten BELBİM'de sırasıyla; Yazılım Mühendisi, Proje Mühendisi, Proje Yöneticisi, Uygulama Destek Şefi ve Bilgi Sistemleri Şefi gibi görevleri yürüttü.

2016 yılında BELBİM'den ayrılarak BTK'da Başkan Danışmanı ve Kurul Üyesi olarak kariyerine devam etmiştir.