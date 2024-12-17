Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Ölünce beni kim yıkayacak hangi dizinin afişi?

Son günlerde Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde dikkat çeken "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı afişler, vatandaşların merakını uyandırdı. Özellikle reklam panolarında herhangi bir açıklama veya imza olmaması, bu mesajın arkasında ne olduğunu sorgulattı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu gizemli slogan, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. "Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir?" ve "Hangi dizinin afişi?" gibi sorular, kullanıcıların gündeminde yer buldu. Peki, Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Ölünce beni kim yıkayacak hangi dizinin afişi? Detaylar haberimizde...

ÖLÜNCE BENİ KİM YIKAYACAK REKLAMI NEDİR?

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yoğun olarak kullanılan reklam panolarında yer alan "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusu, kısa süre içinde merak uyandırdı. Herhangi bir logo ya da açıklama içermeyen bu afişler, ilk bakışta sosyal bir farkındalık kampanyası gibi yorumlandı. Ancak detaylı incelemeler sonucunda bunun bir dizi tanıtımı olduğu anlaşıldı.

Gassal dizisi, adını İslam kültüründe "ölü yıkayıcısı" anlamına gelen Gassal kelimesinden alıyor. Dizi, ismi ve gizemli afişleriyle sıra dışı bir hikaye anlatacağının sinyallerini veriyor. Tanıtım afişinde kullanılan derin ve düşündüren slogan, izleyicide merak ve heyecan uyandırmayı başardı.

GASSAL DİZİ KONUSU NEDİR?

Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir: Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30'lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir.