Üye Girişi
Haberler

Ölümüne Aşk Filmi: Oyuncuları, Konusu ve Detayları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ölümüne Aşk filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ölümüne Aşk konusu, özeti ve Ölümüne Aşk oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ölümüne Aşk filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümüne Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümüne Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümüne Aşk konusu nedir, Ölümüne Aşk oyuncuları kimler ve Ölümüne Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Altınel ailesinin yanında uzun yıllardır bahçıvanlık yapan Tahsin, evde beş aydır hizmetçi olarak çalışan güzel Ayperi'ye abayı yakar. Ailenin tatile çıkmasıyla, Ayperi'ye açılmakta, aşkını itiraf etmekte zorlanan Tahsin'in aradığı fırsatı ayağına gelir. Fakat ailesiyle gitmeyen evin haylaz oğlu Timuçin'in gece yarısı aniden arkadaşlarıyla birlikte eve gelmesi her şeyi değiştirir. Parti yapacaklardır. Modern kölelerine buyurur; "bu gece sabaha kadar uyumak yok!".

Timuçin, Tahsin ile Ayperi'ye kötü davranmakla kalmaz, gecenin o saatinde hizmet etmek zorunda bırakır. Burnundan soluyan Tahsin'in eli kolu bağlıdır. Ayperi'nin Tarçın yerine yanlışlıkla elmaların üstüne fare zehri dökmesi olayların çığırından çıkmasına neden olur. Artık Ayperi ve Tahsin 5 kişinin ölümünden sorumlu birer katildirler.

Tahsin ve Ayperi ilk şoku ve paniği atlattıktan sonra cesetleri gömmeye karar verirler. Güya böylece olaydan paçayı sıyıracaklardır. Fakat Ayperi'nin ayarı bozuk refleksleri devreye girer ve her şey o kadar ters gider ki 'kazara' ölümlerin ve olayların arkası kesilmez. Tahsin ile Ayperi kendilerini ölümle dans eden, aşka göz kırpan bir oyunun içinde bulurlar. Üstelik başlarına kadın ticareti yapan tuhaf, karanlık kargocular musallat olmuştur. Onları izleyen gizemli yabancı ise olanların üstüne tuz biber eker.

Bakalım Tahsin ile Ayperi giriştikleri ölümcül komik mücadeleden sağ salim çıkabilecekler mi? Tahsin biricik aşkına kavuşabilecek mi?

ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Murat Akkoyunlu, Fulya Zenginer, Suat Zungur, Ayten Uncuoğlu, Bülent Çolak ve Kaan Yılmaz.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Gündem Sinema Eğitim Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ölümüne Aşk Filmi: Oyuncuları, Konusu ve Detayları Bizim Köylü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Köylü filmi ne zaman, nerede çekildi? İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman, nerede çekildi? Nalan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nalan filmi ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi? Shrek 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shrek 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Dursun Özbek istifa edecek mi, Galatasaray yönetimde istifa eden yönetici var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Ağustos Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper hücre (Supercell) nedir? Süper hücre yağışı ne, nasıl oluşur? Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 28 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Ağustos altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Ahmet Akın kimdir? Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kaç yaşında ve nereli? SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri... Gamze Karta kimdir? Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta, Gamze Karta'nın gerçek kızı mı? Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024 Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü?
title