Ölümüne Aşk Filmi: Oyuncuları, Konusu ve Detayları

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümüne Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümüne Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümüne Aşk konusu nedir, Ölümüne Aşk oyuncuları kimler ve Ölümüne Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Altınel ailesinin yanında uzun yıllardır bahçıvanlık yapan Tahsin, evde beş aydır hizmetçi olarak çalışan güzel Ayperi'ye abayı yakar. Ailenin tatile çıkmasıyla, Ayperi'ye açılmakta, aşkını itiraf etmekte zorlanan Tahsin'in aradığı fırsatı ayağına gelir. Fakat ailesiyle gitmeyen evin haylaz oğlu Timuçin'in gece yarısı aniden arkadaşlarıyla birlikte eve gelmesi her şeyi değiştirir. Parti yapacaklardır. Modern kölelerine buyurur; "bu gece sabaha kadar uyumak yok!".

Timuçin, Tahsin ile Ayperi'ye kötü davranmakla kalmaz, gecenin o saatinde hizmet etmek zorunda bırakır. Burnundan soluyan Tahsin'in eli kolu bağlıdır. Ayperi'nin Tarçın yerine yanlışlıkla elmaların üstüne fare zehri dökmesi olayların çığırından çıkmasına neden olur. Artık Ayperi ve Tahsin 5 kişinin ölümünden sorumlu birer katildirler.

Tahsin ve Ayperi ilk şoku ve paniği atlattıktan sonra cesetleri gömmeye karar verirler. Güya böylece olaydan paçayı sıyıracaklardır. Fakat Ayperi'nin ayarı bozuk refleksleri devreye girer ve her şey o kadar ters gider ki 'kazara' ölümlerin ve olayların arkası kesilmez. Tahsin ile Ayperi kendilerini ölümle dans eden, aşka göz kırpan bir oyunun içinde bulurlar. Üstelik başlarına kadın ticareti yapan tuhaf, karanlık kargocular musallat olmuştur. Onları izleyen gizemli yabancı ise olanların üstüne tuz biber eker.

Bakalım Tahsin ile Ayperi giriştikleri ölümcül komik mücadeleden sağ salim çıkabilecekler mi? Tahsin biricik aşkına kavuşabilecek mi?

Oyuncular: Murat Akkoyunlu, Fulya Zenginer, Suat Zungur, Ayten Uncuoğlu, Bülent Çolak ve Kaan Yılmaz.