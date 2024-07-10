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Ölümün Kıyısında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümün Kıyısında filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ölümün Kıyısında filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ölümün Kıyısında konusu, özeti ve Ölümün Kıyısında oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ölümün Kıyısında filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümün Kıyısında filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümün Kıyısında filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümün Kıyısında konusu nedir, Ölümün Kıyısında oyuncuları kimler ve Ölümün Kıyısında özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fotoğrafçı lan Shannon (Jaime King), vahşi doğada yaptığı yürüyüş sırasında sırada, bir polis memurunun işlediği suça tanık olur. Gördüklerini fotoğraflayıp kaçmaya çalışan kadın, bu sırada emekli bir polis olan Jack Harris (Bruce Willis) ile karşılaşır. Ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.


ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Jaime King - Shannon Mathers

Bruce Willis - Detroit polisi emekli Dedektif Jack Harris

Lala Kent - Memur Yardımcısı Billie Jean

Michael Sirow - Hank Rivers

Tyler Olson - Tommy Rivers

Kelly Greyson- Pam Harris

Mike Burns- MemurFrank Rogers

Osman Demir
Osman Demir
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