Haberler

133 uçuş iptal edildi! Yılbaşı tatili için yola çıkacaklara kötü haber

133 uçuş iptal edildi! Yılbaşı tatili için yola çıkacaklara kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılbaşı tatili için yola çıkmaya hazırlanan on binlerce yolcuya kötü haber geldi. Yurt genelini etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına çok sayıda uçuşun iptal olmasına neden oldu. 31 Aralık Çarşamba günü THY, Pegasus, AJet tarafından toplam 133 uçuş seferi iptal edildi.

  • Türkiye'de 31 Aralık tarihinde THY, Pegasus ve AJet tarafından toplam 133 uçuş iptal edildi.
  • THY 31 Aralık'ta 61 seferi karşılıklı olarak iptal etti.
  • AJet 31 Aralık'ta 42 seferi karşılıklı olarak iptal etti.

Türkiye genelini etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına hava ulaşımında büyük aksamalara neden oldu. THY, Pegasus ve AJet 31 Aralık Çarşamba günü peş peşe iptal eden uçuş seferlerini açıkladı. Toplamda 133 uçuş iptal edildi.

THY 61 SEFERİNİ KARŞILIKLI OLARAK İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.

Üstün paylaşımında, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

AJet olumsuz hava koşulları nedeniyle 42 seferini karşılıklı olarak iptal etti

AJET'TEN 42 SEFER İPTAL

AJet, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 42 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, https://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir." ifadelerini kullandı.

PEGASUS 30 UÇUŞU İPTAL ETTİ

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğu ve güneydoğudaki bazı illere planlanan 30 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için https://flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA, DHA, İHA

Kaynak: AA / Çağla Taşcı - Hava Durumu
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Allaha şükürler olsun bol yağış var topraklara barajlara faydası var ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Sergen Yalçın'ın gözü Fenerbahçeli iki yıldızda

Transferde sıcak gelişme: Fenerbahçe'den iki yıldız birden
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Süper Lig'de hoca değişim rekoru kırıldı

Süper Lig o konuda dünyanın en iyisi
Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber