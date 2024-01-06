Ölümlü Dünya 2 ne kadar izlendi? Ölümlü Dünya 2 kaç TL hasılat yaptı? Ölümlü Dünya 2 gişe rakamları!

Ölümlü Dünya 2 ne kadar izlendi? Sorusu, filmin vizyona girmesinin ardından birçok sinemasever tarafından araştırıldı. Ali Atay'ın yönettiği ve kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ile Reha Özcan gibi usta oyuncuların yer aldığı Ölümlü Dünya 2, 1 Aralık 2023'te vizyona girdi. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne kadar izlendi? Ölümlü Dünya 2 kaç TL hasılat yaptı? Ölümlü Dünya 2 gişe rakamları!

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 NE KADAR İZLENDİ?

Yılın en çok ön satışı yapılan Türk yapımı film olma unvanını kazanan Ölümlü Dünya 2, 5 hafta içinde 1 milyon 562 bin 381 seyirciye ulaştı. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan film, 200 milyon 673 bin 312 TL hasılat elde ederek Box Office Türkiye'de "tüm zamanların en çok hasılata ulaşan filmi" unvanını kazandı.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 NEREDEN İZLENİR?

Ölümlü Dünya 2 filmi 1 Aralık Cuma günü sadece sinemalarda seyircisiyle buluştu. Buna göre Ölümlü Dünya 2 sinemalardan izlenebilmektedir. Ölümlü Dünya 2 filmi, 1 Aralık 2023'te vizyona girmiştir. Önceki Ölümlü Dünya filminin devamdır.