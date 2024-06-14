Ölüdeniz Plajı nerede, nasıl gidilir? Fethiye'deki en iyi plajlar hangileri? Fethiye'de en güzel nerede denize girilir?
Ölüdeniz Plajı'nın konumu ve nasıl gidileceği hakkında merak ettiğiniz her şeyi bu yazıda bulabilirsiniz. Fethiye'nin en iyi plajları ve en güzel denize girilecek yerler araştırılıyor. Peki, Ölüdeniz Plajı nerede, nasıl gidilir? Fethiye'deki en iyi plajlar hangileri? Fethiye'de en güzel nerede denize girilir?
Fethiye'deki en iyi plajlar hangileri merak ediliyor. Yaz tatilinin başlamasıyla birçok kişi en iyi plajları araştırmaya başladı. Ölüdeniz Plajı, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı bir tatil beldesidir. Fethiye'nin merkezine yaklaşık 13-14 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
FETHİYE'DEKİ EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?
- Belcekız Plajı
- Ölüdeniz Tabiat Parkı Plajı
- Suncity Hotel'in Plajı
- Kıdrak Koyu
- Çalış Plajı
- Şövalye Adası
- Kuleli Plajı
- Aksazlar Koyu
- Boncuklu Koyu
- Küçük Boncuklu Koyu
- Küçük Samanlık Plajı
- Büyük Samanlık Plajı
- Serenity Beach
- Kalemya Koyu
- Kelebekler Vadisi Plajı
- Kabak Koyu
- Cennet koyu
- Gemili Plajı
- Turunç Pınarı Koyu
- Darboğaz
- Akvaryum Koyu
- Soğuk Su Koyu
- Deve Plajı
- Katrancı Koyu Tabiat Parkı Plajları
- Günlüklü Koyu
- Karaot Plajı
ÖLÜDENİZ PLAJI NEREDE, NASIL GİDİLİR?
En yakın havaalanı Dalaman Havalimanı'dır. Dalaman'dan Fethiye'ye Havaş servisleri ile yaklaşık bir saatte ulaşabilirsiniz. Fethiye'den Ölüdeniz'e minibüsler yaklaşık 20-30 dakika sürer. Ayrıca, Dalaman Havalimanı'ndan özel transferler de kullanabilirsiniz