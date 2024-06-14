Ölüdeniz Plajı nerede, nasıl gidilir? Fethiye'deki en iyi plajlar hangileri? Fethiye'de en güzel nerede denize girilir?

Fethiye'deki en iyi plajlar hangileri merak ediliyor. Yaz tatilinin başlamasıyla birçok kişi en iyi plajları araştırmaya başladı. Ölüdeniz Plajı, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı bir tatil beldesidir. Fethiye'nin merkezine yaklaşık 13-14 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

FETHİYE'DEKİ EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?

Belcekız Plajı

Ölüdeniz Tabiat Parkı Plajı

Suncity Hotel'in Plajı

Kıdrak Koyu

Çalış Plajı

Şövalye Adası

Kuleli Plajı

Aksazlar Koyu

Boncuklu Koyu

Küçük Boncuklu Koyu

Küçük Samanlık Plajı

Büyük Samanlık Plajı

Serenity Beach

Kalemya Koyu

Kelebekler Vadisi Plajı

Kabak Koyu

Cennet koyu

Gemili Plajı

Turunç Pınarı Koyu

Darboğaz

Akvaryum Koyu

Soğuk Su Koyu

Deve Plajı

Katrancı Koyu Tabiat Parkı Plajları

Günlüklü Koyu

Karaot Plajı

ÖLÜDENİZ PLAJI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

En yakın havaalanı Dalaman Havalimanı'dır. Dalaman'dan Fethiye'ye Havaş servisleri ile yaklaşık bir saatte ulaşabilirsiniz. Fethiye'den Ölüdeniz'e minibüsler yaklaşık 20-30 dakika sürer. Ayrıca, Dalaman Havalimanı'ndan özel transferler de kullanabilirsiniz