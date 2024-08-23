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Ölmek İçin Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölmek İçin Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ölmek İçin Bir Gün filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ölmek İçin Bir Gün konusu, özeti ve Ölmek İçin Bir Gün oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ölmek İçin Bir Gün filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölmek İçin Bir Gün filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölmek İçin Bir Gün filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölmek İçin Bir Gün konusu nedir, Ölmek İçin Bir Gün oyuncuları kimler ve Ölmek İçin Bir Gün özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oyuncular : Kevin Dillon, Bruce Willis, Leon, Frank Grillo, Gianni Capaldi

ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Eski askeri operasyon subayı Conner Connolly'nin kaçırılan karısını kurtarmak için yerel bir çete liderine 2 milyon dolar tazminat ödemesi için sadece bir günü vardır. Conner, Brice Mason liderliğindeki eski ekibini, borçlu olduğu parayı ödemek ve şehrin yozlaşmış polis şefi ile hesaplaşması için bir dizi tehlikeli soygun yapmak üzere işe almak zorunda kalır.

Osman Demir
Osman Demir
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