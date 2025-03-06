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Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi?

Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Öldür Beni Sevgilim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Öldür Beni Sevgilim konusu, özeti ve Öldür Beni Sevgilim oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Öldür Beni Sevgilim filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Öldür Beni Sevgilim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öldür Beni Sevgilim filmini izleyecek olanların merak ettiği Öldür Beni Sevgilim konusu nedir, Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler ve Öldür Beni Sevgilim özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Öldür Beni Sevgilim, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği 2018 yapımı Türk filmi. Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan paylaşmıştır.

Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır.

Oyuncular :

• Murat Boz

• Seda Bakan

• Açelya Topaloğlu

• Özgür Emre Yıldırım

• Seda Güven

• Yosi Mizrahi

• Dilşad Şimşek

• Ali Yoğurtçuoğlu

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Okan ile Demet'in evliliğini konu edinen Öldür Beni Sevgilim filminin çekimleri, Muğla'nın Fethiye ilçesindegerçekleşmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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