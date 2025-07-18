Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2025–2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2025–2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından en sık sorulan sorulardan biri haline geldi. 2025–2026 eğitim öğretim yılına yaklaşırken, pek çok kişi tatilin bitiş tarihi ve okulların açılacağı günü net olarak öğrenmek istiyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "okulların açılmasına kaç gün kaldı" sorusu Google'da en çok aranan eğitim konularının başında geliyor. Eğitim takvimiyle ilgili tüm detayları merak edenler için, okulların açılış tarihi, yaz tatilinin süresi ve yeni dönem hazırlıkları hakkında güncel bilgiler yazımızda yer alıyor. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2025–2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 18 Temmuz 2025 ve bu tarihten itibaren okulların açılmasına 52 gün kaldı.

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2025–2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025–2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvimi duyurdu. Buna göre, okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Yaz tatilinin başlamasından bu yana öğrenciler dinlenme, seyahat ve sosyal aktivitelerle zaman geçiriyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek

Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Suriye'de kaos! 50 bin aşiret mensubu Süveyda'ya ulaştı, çatışmalar şiddetlendi

50 bin aşiret mensubu bölgeye ulaştı, çatışmalar şiddetlendi
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin 600 bin kamu işçisine sunduğu son zam teklifi
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'de çifte imza

Fenerbahçe'de çifte imza! İki yıldız isim İstanbul'a geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı

Hayırlı olsun! Anlaşma sağlandı, geriye tek bir madde kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.