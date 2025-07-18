Her yıl olduğu gibi bu yıl da "okulların açılmasına kaç gün kaldı" sorusu Google'da en çok aranan eğitim konularının başında geliyor. Eğitim takvimiyle ilgili tüm detayları merak edenler için, okulların açılış tarihi, yaz tatilinin süresi ve yeni dönem hazırlıkları hakkında güncel bilgiler yazımızda yer alıyor. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2025–2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 18 Temmuz 2025 ve bu tarihten itibaren okulların açılmasına 52 gün kaldı.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025–2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvimi duyurdu. Buna göre, okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Yaz tatilinin başlamasından bu yana öğrenciler dinlenme, seyahat ve sosyal aktivitelerle zaman geçiriyor.