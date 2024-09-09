Okullarda telefon kullanımının yasak olup olmadığı ve lise öğrencilerinin bu durumdan nasıl etkileneceği, sıklıkla merak edilen konular arasında yer alıyor. 2024 yılında bu konuda yapılan düzenlemeler ve uygulanan yasaklar hakkında bilgi sahibi olmak, öğrenciler ve veliler için önemli hale geliyor. Özellikle okula telefon getirme durumunun nasıl olacağı, telefonların kullanımına izin verilip verilmeyeceği de öğrenciler arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Okullarda telefon yasak mı, lisede telefon yasak mı? Okula telefon getirmek yasak mı 2024? İşte detaylar...

OKULLARDA TELEFON YASAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için okullarda telefon kullanımı konusunda yeni bir genelge yayınladı.

LİSEDE TELEFON YASAK MI?

Genelgede, öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve eğitim öğretim sürecini olumsuz etkilediği için telefon kullanımına yasak getirildiği belirtildi.