Her Okula En Az Bir Güvenlik Görevlisi Hedefi

Güvenlik personelinin okul giriş ve çıkışlarında görev yapması ve okul ihtiyaçlarına göre görevlendirilmesiyle her okulda en az bir güvenlik görevlisinin bulunması hedefleniyor.

Alımların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılması planlanıyor. Başvuru takvimi ve şartları henüz açıklanmadı; ilgili duyurularla netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi