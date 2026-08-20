Her Okula En Az Bir Güvenlik Görevlisi Hedefi
Güvenlik personelinin okul giriş ve çıkışlarında görevlendirilmesi planlanıyor; her okulda en az bir güvenlik görevlisinin bulunması hedefleniyor. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak, ancak başvuru takvimi ve şartlar henüz açıklanmadı.
Güvenlik personelinin okul giriş ve çıkışlarında görev yapması ve okul ihtiyaçlarına göre görevlendirilmesiyle her okulda en az bir güvenlik görevlisinin bulunması hedefleniyor.
Alımların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılması planlanıyor. Başvuru takvimi ve şartları henüz açıklanmadı; ilgili duyurularla netleşmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi