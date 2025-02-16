Okullar tatil mi SON DAKİKA? 17 Şubat okullar tatil edildi mi?

Öğrenciler ve veliler, 17 Şubat okullar tatil mi? sorusunun yanıtını merak ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı beklentisi devam ederken, okulların tatil edilip edilmeyeceği büyük bir merak konusu oldu. Peki, 17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? İşte son dakika gelişmeleri...

OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

16 Şubat 2025 tarihi itibarıyla, 17 Şubat Pazartesi günü için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere herhangi bir ilde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

17 ŞUBAT OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarında düşüş beklenmekte ve İstanbul ile Ankara'da kar yağışı öngörülmektedir. Özellikle İstanbul'da çarşamba gününden itibaren kar yağışı beklenmektedir.