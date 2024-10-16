Üye Girişi
Haberler

Okullar tatil mi? Okullar tatil mi edildi? 16 Ekim son durum

Okullar tatil mi? Okullar tatil mi edildi? 16 Ekim son durum
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Ekim tarihinde okulların tatil olup olmadığı konusu merak ediliyor. Okulların tatil mi edildiği konusunda son durum hakkında bilgi alınmaya çalışılıyor. Bu konuda resmi bir açıklama bekleniyor.

İstanbul'da 16 Ekim sabahı etkili olan yoğun sis, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Boğaz çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde düştü, bu da deniz ulaşımını aksattı. İstanbul'da sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı vapur seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi. Şehir hatları ve deniz otobüsleri seferlerinin durdurulması, özellikle sabah işe gitmek isteyenler ve okula giden öğrenciler için zorluk yarattı. eki, Okullar tatil mi? Okullar tatil mi edildi? 16 Ekim son durum...

OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun sisin etkili olduğu bu günlerde, veliler ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etti. Ancak İstanbul'da okulların tatil edilmesi gibi bir durum söz konusu olmadı. Genellikle sis gibi geçici hava koşulları, okullarda eğitimi aksatacak bir durum yaratmadığı için tatil kararı alınmıyor. Ancak, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle öğrencilerin okula ulaşımında zorluklar yaşanabilir.

Okullar tatil mi? Okullar tatil mi edildi? 16 Ekim son durum

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Beykoz- Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz- Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.

Okullar tatil mi? Okullar tatil mi edildi? 16 Ekim son durum

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu Tatil

İşe, okula gidenler dikkat! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İşe, okula gidenler dikkat! Seferler iptal edildi

 Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

 Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

Barzani yarın Ankara'da Erdoğan ile görüşecek
Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okullar tatil mi? Okullar tatil mi edildi? 16 Ekim son durum Sakarya hava durumu 16 Ekim | Bugün Sakarya'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Sakarya'da 15 günlük hava durumu! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Vapur seferleri iptal mi? İstanbul 16 Ekim vapur seferleri neden iptal oldu? Resmi Gazete bugün (16 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? 16 Ekim Instagram'a ne oldu? 16 Ekim Van hava durumu | Van'da hava nasıl olacak? Van günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! DISCORD AÇILACAK MI? 16 Ekim Discord ne zaman açılacak? Discord ile ilgili son gelişmeler... 16 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MasterChef patatesli tava böreği tarifi! En güzel patatesli tava böreği tarifi! Patatesli tava böreği tarifi nasıl yapılır? Patatesli tava böreği için
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.