İstanbul'da 16 Ekim sabahı etkili olan yoğun sis, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Boğaz çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde düştü, bu da deniz ulaşımını aksattı. İstanbul'da sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı vapur seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi. Şehir hatları ve deniz otobüsleri seferlerinin durdurulması, özellikle sabah işe gitmek isteyenler ve okula giden öğrenciler için zorluk yarattı. eki, Okullar tatil mi? Okullar tatil mi edildi? 16 Ekim son durum...

OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun sisin etkili olduğu bu günlerde, veliler ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etti. Ancak İstanbul'da okulların tatil edilmesi gibi bir durum söz konusu olmadı. Genellikle sis gibi geçici hava koşulları, okullarda eğitimi aksatacak bir durum yaratmadığı için tatil kararı alınmıyor. Ancak, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle öğrencilerin okula ulaşımında zorluklar yaşanabilir.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Beykoz- Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz- Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.