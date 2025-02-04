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Okullar tatil mi 5 Şubat? Kar tatili olacak mı?

Okullar tatil mi 5 Şubat? Kar tatili olacak mı?
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Türkiye genelinde beklenen soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler "5 Şubat okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul ve birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Peki, valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi?

İstanbul'da 4 Şubat akşamından itibaren sıcaklıkların düşmesi ve kar yağışının başlaması öngörülüyor. Bu durum, "5 Şubat Çarşamba günü okullar tatil edilecek mi?" sorusunu gündeme getiriyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Okullar tatil mi 5 Şubat? Kar tatili olacak mı? Detaylar haberimizde...

OKULLAR TATİL Mİ 5 ŞUBAT?

İstanbul'da 5 Şubat 2025 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda şu an için resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Okullar tatil mi 5 Şubat? Kar tatili olacak mı?

KAR TATİLİ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un tahminlerine göre, 4 Şubat Salı akşamından itibaren sıcaklıkların düşeceği ve 5 Şubat Çarşamba günü kar yağışının başlayacağı belirtilmektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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