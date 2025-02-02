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Okullar tatil mi 3 Şubat? Yarın okullar yarım gün mü?

Okullar tatil mi 3 Şubat? Yarın okullar yarım gün mü?
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3 Şubat 2025 Pazartesi okullar tatil mi? Yarıyıl tatili sona erdi ve milyonlarca öğrenci ikinci döneme başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim takvimi doğrultusunda, okulların 3 Şubat Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Tatil süresi uzatıldı mı, yarın okullar yarım gün mü? İşte detaylar…

Öğrenciler ve veliler, "3 Şubat'ta okullar açık mı?", "Pazartesi günü dersler tam gün mü?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Resmi açıklamalara göre, okullar tatil değil ve dersler tam gün olarak devam edecek. Ancak, bazı özel durumlarda değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Okullar tatil mi 3 Şubat? Yarın okullar yarım gün mü? Detaylar haberimizde...

OKULLAR TATİL Mİ 3 ŞUBAT?

3 Şubat 2025 Pazartesi günü okullar tatil değildir.

Okullar tatil mi 3 Şubat? Yarın okullar yarım gün mü?

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona ermiş erdi. İkinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlamaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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