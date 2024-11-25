OKULLAR TATİL Mİ? 25 Kasım okullar kapalı mı, hangi illerde?

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı nedeniyle 27 ilde okullar 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Hangi illerde okullar kapalı ve okullar ne zaman açılacak soruları araştırılıyor. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir...

OKULLAR TATİL Mİ?

Şiddetli kar yağışı nedeniyle 27 şehrimizde okullar Pazartesi günü tatil edildi.

25 KASIM HANGİ İLLERDE OKULLAR KAPALI?

Sinop, Düzce, Bolu, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Yozgat, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray'da etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Adana'nın ise Pozantı ve Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Ayrıca Adana'ya bağlı Feke, Saimbeyli ilçelerindeki köy okulları ile Ordu'nun 15 ilçesinde okullar tatil edildi.

Giresun'da Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Dereli ilçelerinde ve Giresun merkez, Espiye ilçelerindeki köy okullarında eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. Samsun'un Asarcık ve Karabük'ün Eflani ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Hozat ilçelerindeki okullar yarın tatil edildi. Bingöl'ün Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Konya'nın Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Hadim, Derbent ilçelerindeki öğrenciler ile Cihanbeyli, Halkapınar, Karapınar, Bozkır, Emirgazi, Ereğli ve Altınekin ilçelerindeki taşımalı eğitim öğrencileri için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Rize İkizdere'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım'da tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu çalışanı engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

BAZI İL VE İLÇELERDE İSE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Karabük il merkezi ve Eflani dışındaki diğer ilçeler, Sinop ve Çankırı il genelinde, Sakarya'nın Akyazı ve Samsun'un Havza ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.