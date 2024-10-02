Okullar tatil mi? 2 Ekim Salı okullar bugün tatil mi? Hnagi illerde okullar tatil edildi?

2 Ekim Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Özellikle öğrenciler ve veliler, bu tarihte okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair son dakika gelişmelerini merakla takip ediyor. Bu konuya dair herhangi bir resmi açıklama yapılıp yapılmadığı ise sıkça araştırılıyor. Peki, 2 Ekim'de okullar tatil mi? Bu sorunun yanıtı, resmi açıklamalara bağlı olarak netlik kazanacak. Yetkililerden gelecek bilgiler doğrultusunda okulların tatil olup olmayacağı kesinleşecek. İşte konuyla ilgili gelişmeler ve detaylar...

OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Aşırı yağıştan kaynaklanan su taşkınları ve heyelanların yaşandığı Zonguldak'ta, valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı verdiği Bartın'da, valilikçe sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.