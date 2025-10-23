Okullar ne zaman kapanıyor? (2025- 2026) eğitim, öğretim yılı ne zaman bitiyor?

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklanır açıklanmaz öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri, sınavlar ve yaz tatili gibi önemli detaylar da gündemdeki yerini aldı. 2025-2026 eğitim yılına dair tüm detaylar haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Yaklaşık dokuz aylık yoğun eğitim sürecinin ardından öğrenciler yaz tatiline çıkacak. Öğretmenler ise yeni döneme hazırlanmak için dinlenme ve planlama fırsatı bulacak. Yıl boyunca yapılan sınav, proje ve diğer akademik değerlendirmeler tamamlanmış olacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yaklaşık bir haftalık ara, öğrencilere ve öğretmenlere hem dinlenme hem de kaçırılan ya da zorlanılan konuları tekrar etme şansı tanıyacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılında yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki haftalık bu tatil, birinci dönemin yorgunluğunu atmak ve ikinci döneme enerjik başlamak için önemli bir fırsat sunuyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemin ortasında verilen bu kısa mola, hem öğrenciler hem de öğretmenler için yoğun tempodan uzaklaşarak dinlenme ve yeniden güç toplama imkanı sağlayacak. Bu tatil, eğitim yılının kalan kısmına daha verimli devam etmek için önemli bir durak olacak.