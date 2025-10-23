Haberler

Okullar ne zaman kapanıyor? (2025- 2026) eğitim, öğretim yılı ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman kapanıyor? (2025- 2026) eğitim, öğretim yılı ne zaman bitiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi resmi olarak duyuruldu. Şimdi gözler, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmende okulların ne zaman kapanacağı sorusuna çevrildi. Yaz tatili hangi tarihte başlayacak? İşte bu merak edilen konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? (2025- 2026) eğitim, öğretim yılı ne zaman bitiyor?

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklanır açıklanmaz öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri, sınavlar ve yaz tatili gibi önemli detaylar da gündemdeki yerini aldı. 2025-2026 eğitim yılına dair tüm detaylar haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Yaklaşık dokuz aylık yoğun eğitim sürecinin ardından öğrenciler yaz tatiline çıkacak. Öğretmenler ise yeni döneme hazırlanmak için dinlenme ve planlama fırsatı bulacak. Yıl boyunca yapılan sınav, proje ve diğer akademik değerlendirmeler tamamlanmış olacak.

Okullar ne zaman kapanıyor? (2025- 2026) eğitim, öğretim yılı ne zaman bitiyor?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yaklaşık bir haftalık ara, öğrencilere ve öğretmenlere hem dinlenme hem de kaçırılan ya da zorlanılan konuları tekrar etme şansı tanıyacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılında yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki haftalık bu tatil, birinci dönemin yorgunluğunu atmak ve ikinci döneme enerjik başlamak için önemli bir fırsat sunuyor.

Okullar ne zaman kapanıyor? (2025- 2026) eğitim, öğretim yılı ne zaman bitiyor?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemin ortasında verilen bu kısa mola, hem öğrenciler hem de öğretmenler için yoğun tempodan uzaklaşarak dinlenme ve yeniden güç toplama imkanı sağlayacak. Bu tatil, eğitim yılının kalan kısmına daha verimli devam etmek için önemli bir durak olacak.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Haftalarca yok! İlkay Gündoğan'ın sakatlığı belli oldu

Yıldız futbolcudan taraftarı kahreden haber
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.