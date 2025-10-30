Okullar ne zaman kapanacak? (2025 - 2026) Ara tatiller ve sömestr ne zaman? MEB okulların 1. dönem ve 2. dönem kapanış tarihi belli oldu mu?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edildi. Okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılırken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler bir yandan eğitim sürecini takip ediyor, diğer yandan okulların kapanış tarihlerini, ara tatilleri ve sömestr tatilinin hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler, yarıyıl tatiline girecek ve dersler geçici olarak duracak. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanarak eğitim öğretim yılı sona erecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Bu tatil dönemi, öğrenciler ve öğretmenler için kısa bir dinlenme fırsatı sağlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Ara tatiller, öğrencilerin ders temposundan kısa süreliğine uzaklaşmasını ve motivasyonlarını yenilemesini amaçlıyor.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi sona erdiğinde öğrenciler 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak olan sömestr tatiline girecek. Yarıyıl tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönem derslerine başlayacak. Sömestr tatili, öğrencilerin derslerden uzaklaşarak dinlenmesi ve yeni döneme hazırlanmaları açısından önemli bir fırsat sunuyor.