Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2024 Yaz tatili kaç gün gün, hangi ay başlıyor? sorularına yanıt aranıyor. Bu yıl da yaz tatili tarihi ve okulların ne zaman kapanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2024?

Bu yıl yaz tatili 14 Haziran 2024 tarihinde başlıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024 yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan Pazartesi ile 12 Nisan Cuma arasında gerçekleştirilecek.

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