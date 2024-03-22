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Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

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Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2024 Yaz tatili kaç gün gün, hangi ay başlıyor? sorularına yanıt aranıyor. Bu yıl da yaz tatili tarihi ve okulların ne zaman kapanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2024?

Bu yıl yaz tatili 14 Haziran 2024 tarihinde başlıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024 yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan Pazartesi ile 12 Nisan Cuma arasında gerçekleştirilecek.

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

  • Okulların açılış tarihi - 11 Eylül Pazartesi
  • İlk ara tatili başlangıç ve bitişi - 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.
  • 15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)
  • İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)
  • 2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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