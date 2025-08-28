Okullar ne zaman açılıyor? 2025-2026 MEB Eğitim Takvimi!

Yaz tatilinin sonuna yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklarını hızlandırdı. Okulların açılmasına sayılı gün kala, özellikle okulun ne zaman başlayacağı konusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvime göre, milyonlarca öğrenci ve öğretmenin ders başı yapacağı tarih belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılı, tüm kademelerde 8 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvimi yayımladı. Buna göre öğrenciler, yaz tatilinin ardından 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Yeni dönemde öğretmen ve öğrencileri uzun ve yoğun bir eğitim süreci beklerken, gözler aynı zamanda okulların kapanış tarihi olan 26 Haziran 2026'ya çevrildi. Okulların kapanış tarihi 26 Haziran 2026 olarak belirlendi.

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin okula daha sağlıklı bir geçiş yapabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çeşitli uyum ve rehberlik programları hayata geçirilecek. Bu kapsamda, okul öncesi ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu özel hafta boyunca öğrenciler, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışarak okul ortamına adım atacak. Oyun temelli etkinliklerle desteklenen bu süreçte, veliler de çocuklarının yeni döneme alışmalarına rehberlik edebilecek.

2025 – 2026 ARA TATİL TARİHLERİ