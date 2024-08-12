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Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi açıklandı mı?

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okulların açılış tarihi hakkındaki takvimi hala merak konusu oluyor. Okulların ne zaman açılacağı MEB tarafından açıklandı. Veli ve öğrenciler, MEB'in eğitim takvimini dört gözle bekliyor.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Türkiye'deki okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açılacak. Öğrenciler ve veliler, yeni eğitim-öğretim yılına başlamak için gün sayıyor. Okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi açıklandı mı? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Eğer 2024 yılının 9 Eylül tarihine kaç gün kaldığını öğrenmek istiyorsanız, bugünden itibaren sayabilirsiniz. Bugünün tarihi 12 Ağustos 2024 olduğuna göre, 9 Eylül 2024'e 28 gün kaldı.

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi açıklandı mı?

1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

MEB TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

9 Eylül Pazartesi başlayacak yeni eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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