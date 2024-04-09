Okullar ne zaman açılacak? Bayram tatili ne zaman bitecek, 2. Dönem ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği ara tatiller, öğrencilere dinlenme ve nefes alma fırsatı sunar. Bu yıl, Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatilin benzer tarihlerde denk gelmesi, öğrencilerin tatilin ne kadar süreceği konusunda merak uyandırmıştı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Bayram tatili ne zaman bitecek, 2. Dönem ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Nisan Pazartesi günü ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Okulların açılması: 11 Eylül 2023

Birinci dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili: 22 Ocak- 2 Şubat 2024

İkinci dönem ara tatili: 8 Nisan - 12 Nisan 2024

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu: 14 Haziran 2024

Yeni eğitim yılı başlangıcı: (2024-25) 9 Eylül 2024

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTTİ?

16 milyon öğrenci için okullarda son ders zili 5 Nisan cuma günü çaldı.