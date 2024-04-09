Okullar ne zaman açılacak? Bayram tatili ne zaman bitecek, 2. Dönem ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği ara tatiller, öğrencilere dinlenme ve nefes alma fırsatı sunar. Bu yıl, Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatilin benzer tarihlerde denk gelmesi, öğrencilerin tatilin ne kadar süreceği konusunda merak uyandırmıştı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Bayram tatili ne zaman bitecek, 2. Dönem ne zaman başlıyor?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
15 Nisan Pazartesi günü ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.
MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
- Okulların açılması: 11 Eylül 2023
- Birinci dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023
- Yarıyıl tatili: 22 Ocak- 2 Şubat 2024
- İkinci dönem ara tatili: 8 Nisan - 12 Nisan 2024
- 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu: 14 Haziran 2024
- Yeni eğitim yılı başlangıcı: (2024-25) 9 Eylül 2024