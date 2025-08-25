Okullar ne zaman açılacak? 2025 MEB çalışma takvimi!

Yeni eğitim dönemi yaklaştıkça, öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, okulların açılış tarihi büyük heyecanla bekleniyor. Eğitim camiası ve aileler, ders programları, sınav tarihleri ve tatil planları gibi detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için merakla gelişmeleri takip ediyor. Güncel bilgiler ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye genelinde örgün eğitim gören milyonlarca öğrenci için yaz tatili sona ermek üzere. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmen açıkladı. Veliler ve öğrenciler, "Okullar ne zaman açılacak?", "Ara tatiller ne zaman?", "Sömestr tatili kaç gün sürecek?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Bakanlığın takvimine göre, yeni eğitim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak.

ARA TATİLLER VE SÖMESTR NE ZAMAN?

Yeni eğitim döneminde, önceki yıllarda olduğu gibi ara tatil uygulaması devam edecek. İlk ara tatil, Kasım ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek. Dönem sonunda öğrencileri sömestr tatili bekliyor olacak. İkinci dönem ise Şubat ayında başlayacak ve Nisan ayında bir ara tatil daha yapılacak. İşte detaylı takvim:

Birinci ara tatil: 10 - 14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr): 19 - 30 Ocak 2026

İkinci ara tatil: 16 - 20 Mart 2026

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı sona yaklaşırken, öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre, yeni dönemin sonunda okullar 26 Haziran 2026 tarihinde kapanacak. Böylece milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlamış olacak.